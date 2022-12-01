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НовостиОбщество1 декабря 2022 5:51

«Может быть в гостинице»: волонтёры Благовещенска ищут пропавшую женщину

Волонтёры и полиция ищут 51-летнюю жительницу Благовещенска
Светлана МУБАРАННИКОВА
Фото: Поисково-спасательный отряд «Амур»

Фото: Поисково-спасательный отряд «Амур»

В амурской столице пропала 51-летняя Анна Владимировна Даминова. Родственники обратилась с просьбой о помощи к волонтёрам.

Как сообщает портал 2x2.su со ссылкой на руководителя поисково-спасательного отряда Татьяну Шалашову, женщина перестала выходить на связь с родными 28 ноября, после того как ушла из своего дома по улице Лазо. Причина такого поступка неизвестна. Близкие потерявшейся благовещенки и волонтёры предполагают, что она может сейчас жить в гостиницах или сдаваемых посуточно квартирах.

Приметы Анны Владимировны: рост 165 см, волосы чёрного цвета, стрижка короткая. Была одета в пуховик зелёного цвета до колен.

Если вы видели женщину, подходящую по описанию или похожую на фотографию в ориентировке, то позвоните по номеру

8-924-040-21-23

или в полицию

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