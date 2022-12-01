Пострадавшую во время паводка школу отремонтировали в Приамурье

В Тыгде закончили ремонт школы, которая сильно пострадала во время паводка 2021 года. Тогда вода разрушила крыльцо здания и входную группу. С тех пор около 400 учеников пользовались запасным входом, чтобы посещать уроки.

Теперь в тыгдинскую школу ребята будут заходить через отремонтированную входную группу и подниматься по новому крыльцу, рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Территорию возле школы благоустроили. На все работы потратили более 15 миллионов рублей, выделенных из федерального и местного бюджетов.

Напомним, в прошлом году три школы в Амурской области получили деньги на ремонт после паводка. 18 миллионов рублей на их восстановление выделили из федерального бюджета по распоряжению Председателя Правительства страны Михаила Мишустина.

Более девяти миллионов было выделено на школу в Тыгде Магдагачинского район, семь миллионов предусмотрено на ремонт школы в селе Овсянка Зейского района и ещё порядка 1,5 миллиона рублей выделено на Сергеевскую школу Благовещенского района.

Также федеральные средства выделяли на школу №4 в Зее - она стала первым объектом в регионе, который ремонтируют по новой федеральной программе капитальных ремонтов школ. Сообщалось, что в течение ближайших нескольких лет в рамках федерального проекта в порядок будут приведены свыше 70 амурских образовательных организаций.