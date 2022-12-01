Свыше 500 млн рублей потратят на строительство домов для переселения амурчан из аварийного жилья

В селе Талдан построят два пятиэтажных дома, квартиры в которых получат переселенцы из аварийного жилья. Это стало возможным благодаря нацпректу «Жильё и городская среда».

Всего в Сковородинском районе возведут четыре многоэтажки, которые позволят расселить аварийный фонд, сообщают в правительстве Амурской области. Две из этих многоэтажек будут в селе Талдан: один дом на 60 квартир - по улице Советской, второй на 91 квартиру - по улице Лисина.

Завершить строительство двух пятиэтажек планируют к концу 2023 года. В первом доме переселенцы из аварийного жилья получат все квартиры, во втором доме - 88 квартир. Ещё три квартиры предназначены для детей-сирот. Дом по улице Советской уже ведётся кладка пятого этажа, на стройплощадке по улице Лисина - пока лишь идёт устройство фундамента. В каждом из строящихся домов будут однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры.

На строительство двух домов в селе Талдан потратят почти 536 миллионов рублей. Средства выделены ППК «Фонд развития территорий», областным и местным бюджетами в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

Ещё два таких дома возведут в пгт. Ерофей Павлович на улицах Партизанской и Советской. В них все квартиры предназначены для переселения из аварийного жилья. Готовы они будут в 2024 году, на строительство потратят 591 миллион рублей.

Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019–2025 годов» успешно реализуется. Участниками данной программы стали многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Расселение осуществляется по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящему в нацпроект «Жилье и городская среда». Средства на реализацию федерального проекта выделяются ППК «Фонд развития территорий», куратором национального проекта на федеральном уровне является Минстрой России.

Всего с начала реализации программы в Приамурье с участием средств Фонда расселены 51,8 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры обрели 1 239 семей – это 2,7 тысячи человек, кроме того в рамках иных мероприятий расселены еще 38,2 тыс. кв. м, 809 семей.