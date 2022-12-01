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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 8:04

4-месячный малыш пострадал в аварии в Благовещенском районе

Автомобили столкнулись 1 декабря чуть позже полудня
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Фото: Госавтоинспекция Амурской области

Фото: Госавтоинспекция Амурской области

4-месячный мальчик получил травмы в аварии, произошедшей 1 декабря в Приамурье.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Амурской области, около 12.30 женщина 1989 года рождения, находясь за рулём автомобиля Toyota Caldina, допустила столкновение с BMW X3. Это произошло на 10 км дороги Благовещенск - Бибиково в Благовещенском округе.

Автомобиль женщины сильно пострадал: разбито лобовое стекло, раскурочен капот. Но самое страшное - пострадал 4-месячный малыш, находившийся в машине.

Мальчик получил травмы, несмотря на то, что находился в детском удерживающем устройстве. Характер травм не уточняется, но ребёнок жив.