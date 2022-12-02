Температура в квартирах благовещенцев снизится из-за аварии на ТЭЦ

Батареи заметно похолодеют Фото: Татьяна РЯБОВА

В Благовещенске произошла авария на ТЭЦ. Аварийно-восстановительные работы уже начались. Последствия случившегося могут ощутить на себя жители города.

- В квартирах благовещенцев, отапливаемых от ТЭЦ, возможно временное снижение температуры, - рассказали в администрации города Благовещенска.

Чтобы выявить дефект теплосети, коммунальщики проведут переключения с отключением одной из тепломагистралей. Переподключат 2 тепломагистрали: в пределах улиц Студенческой, Пролетарской, Тенистой, Островского, а также в пределах Промышленной, Василенко, Политехнической, Кольцевой.

В связи с этим в перечисленных, а также других отдалённых районах Благовещенска снизятся параметры по давлению и температуре - то есть, батареи похолодеют. Снижение температуры продлятся 4-6 часов.

Работы планируется завершить до 16:00 2 декабря, сообщают в Благовещенской ТЭЦ.