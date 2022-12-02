19 социально важных объектов появятся в Амурской области благодаря нацпроектам

Глава Амурской области Василий Орлов провёл заседание Совета при Правительстве по стратегическому развитию и проектной деятельности, на котором обсудили реализацию региональных и национальных проектов.

В этом году на территории области реализуется 45 региональных проектов в рамках 11 нацпроектов. Общий объем финансирования составляет 17,5 миллиарда рублей.

Благодаря нацпроектам в Амурской области школы, детские сады, клубы, больницы и другие социальные учреждения оснащают современным оборудованием, благоустраивают парки и дворы, дают людям новые квартиры взамен ветхого жилья, финансово поддерживают семьи с детьми, развивают малый и крупный бизнес и многое другое.

Например, по нацпроекту «Образование» строятся школы, оборудуются «Точки роста» и IТ-Кубы, реализуются программы дополнительного образования. По нацпроекту «Культура» открываются модельные библиотеки, проводят ремонты в Домах культуры. Нацпроект «Жильё и городская среда» дает возможность в области создавать благоустроенные общественные территории, а также переселять граждан из аварийного жилья.

Один из ключевых нацпроектов – «Здравоохранение». За его счет приобретаются лекарства, медицинское оборудование, улучшается качество медицинской помощи, строятся поликлиники и ФАПы. В рамках нацпроекта «Демография» строятся детские сады, осуществляются выплаты семьям с детьми, также средства направляются на поддержку и повышение качества жизни людей старшего поколения и развитие здорового образа жизни.

Ещё один важный нацпроект – «Безопасные качественные дороги», в рамках которого в регионе проводится реконструкция дорожной сети.

- 19 социально важных объектов строится сейчас в Амурской области в рамках нацпроектов. На это направили более 1,5 миллиарда рублей, - отметил Василий Орлов. - В этом году мы ввели в эксплуатацию детский сад на 70 мест в Екатеринославке и детский сад на 120 мест в Чигирях. Пробурили скважины для воды в Свободном, а также отремонтировали участок автодороги Благовещенск-Свободный. До конца года также планируем сдать пристройку к детскому саду на 50 мест в Магдагачи. Все работы в рамках нацпроектов – на особом контроле.