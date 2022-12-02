«Танцевали и падали»: две женщины, выбегающие на дорогу, возмутили благовещенцев

Фото: скриншот видео из соцсетей

В Благовещенске две женщины подвергали опасности свою жизнь и здоровье некоторых автомобилистов. Они выходили на дорогу, танцевали перед автомобилями или просто стояли, преграждая дорогу.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, все произошло 1 декабря около 22:00 в районе улиц 50 лет Октября и Кольцевая. Одна из женщин выбежала на дорогу прямо под колеса машины. Об этом рассказала одна из очевидцев.

– Стояла перед моим автомобилем, расставив руки в стороны. На замечания никак не реагировала. Мы объехали, а потом развернулись, притормозили и решили посмотреть, что будет дальше.

На кадрах из соцсетей можно увидеть – одна женщина стоит на дороге и танцует, подруга ждет ее на обочине. Машина останавливается перед благовещенкой, но та начинает уходить только увидев водителя. Выскочивший из автомобиля мужчина выталкивает «танцовщицу» на тротуар.

Также, как рассказали свидетели происходящего, женщина фотографировала номера тормозящих перед ней машин.

– Я только потом поняла, что они фотографировали номера машин. Кто знает, может, хотели написать заявление и подставить человека, мол, её машина сбила. На видео не попал момент, как одна из них выбежала, просто упала пластом на льду в полуметре от колес. На нее чудом не наехали.

В благовещенском ГИБДД уточнили – по данному поводу ни от водителей, ни от женщин-пешеходов жалоб не поступало. Но по факту видео и обращений из СМИ будет проведена проверка, сообщает портал 2x2.su.