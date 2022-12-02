415 млн рублей дополнительно получила Амурская область на расселение жителей аварийных домов

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил дополнительную заявку Амурской области на получение финансовой поддержки - региону выделят 415 миллиона рублей на реализацию программы переселения из аварийного жилья в 2023-2024 годах. Из областного бюджета в порядке софинансирования добавят 17,84 миллиона рублей. Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

Ранее сообщалось, что в рамках программы строят две пятиэтажки в селе Талдан Сковородинского района, завершить работы планируют к концу 2023 года. Переселенцам из аварийного жилья передадут 60 квартир в одном доме и 88 квартир во втором, ещё 3 квартиры предназначены для детей сирот.

Также по этой программе возводят пятиэтажки в пгт. Ерофей Павлович. Здесь два дома появятся в 2024 году. На их строительство потратят 591 миллион рублей. Напомним, что Правительством Российской Федерации было принято решение выделить в 2022 году из резервного фонда бюджетные ассигнования в размере 24 миллиарда рублей для предоставления 43 субъектам РФ компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.