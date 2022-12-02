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НовостиОбщество2 декабря 2022 6:43

415 млн рублей дополнительно получила Амурская область на расселение жителей аварийных домов

Амурская область получила 415 млн рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение амурчан из аварийного жилья
Дарья ПРОКОПЬЕВА

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил дополнительную заявку Амурской области на получение финансовой поддержки - региону выделят 415 миллиона рублей на реализацию программы переселения из аварийного жилья в 2023-2024 годах. Из областного бюджета в порядке софинансирования добавят 17,84 миллиона рублей. Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

Ранее сообщалось, что в рамках программы строят две пятиэтажки в селе Талдан Сковородинского района, завершить работы планируют к концу 2023 года. Переселенцам из аварийного жилья передадут 60 квартир в одном доме и 88 квартир во втором, ещё 3 квартиры предназначены для детей сирот.

Также по этой программе возводят пятиэтажки в пгт. Ерофей Павлович. Здесь два дома появятся в 2024 году. На их строительство потратят 591 миллион рублей. Напомним, что Правительством Российской Федерации было принято решение выделить в 2022 году из резервного фонда бюджетные ассигнования в размере 24 миллиарда рублей для предоставления 43 субъектам РФ компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.