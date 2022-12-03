Масочный режим в общественных местах посоветовали вернуть в Благовещенске

Решение приняла городская санитарно-противоэпидемическая комиссия Фото: архив КП

В Благовещенске сильно возросло количество заболевших гриппом и ОРВИ. Чтобы предотвратить распространение заболеваний, организациям Благовещенска посоветовали вернуть массовый режим.

Администрация Благовещенска сообщает, что вернуть маски посоветовали организациям и учреждениям города, где постоянно находится много людей. В первую очередь это касается торговли и образования. Масочный режим должен обезопасить сотрудников.

В учебных заведениях должны тщательнее проверять, не болеют ли дети, и чаще проводить дезинфекцию. Такое решение приняли 2 декабря на заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии.

- Чтобы предотвратить распространение заболеваний, на заседании комиссии выработали ряд рекомендаций. Так, рекомендовано ввести масочный режим для персонала организаций с массовым пребыванием людей, усилить дезинфекционный режим. В первую очередь ради безопасности самих работников торговли. В учреждениях образования, культуры и спорта рекомендовано усилить фильтры, дезинфекционный режим, не принимать детей с признаками ОРВИ, - объяснили в мэрии.

Новогодние утренники и другие мероприятия пока запрещать не планируют. Решение на этот счет будут принимать организации на местах.