В Прогрессе местный житель избил инвалида

В посёлке городского типа Прогресс произошёл трагический случай. Местный житель из ревности до смерти избил инвалида. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По информации ведомства, 8 мая 2022 года, 42-летний обвиняемый узнал от своей сожительницы, что ей оказывает излишнее внимание другой мужчина. Тогда подозреваемый, изрядно выпив, явился в квартиру соперника.

Злоумышленник избил мужчину деревянным костылем, нанеся множественные удары по голове и телу. Пострадавший не мог сопротивляться, так как являлся инвалидом. Его защитили другие люди, находившиеся в квартире. Обвиняемый ушёл, но снова вернулся, чтобы добить соперника. Он опять начал его избивать, а потом попробовал придушить.

После того как нападавший ушёл мужчина остался в квартире один. Он скончался спустя два дня от полученных повреждений.

- На предварительном следствии обвиняемый, ранее судимый за разбой и грабеж, свою вину не признал. Несмотря на это следствие полагает, собранный объем доказательств достаточным, - пишут в Следственном комитете.

Также стало известно, что обвиняемый был неоднократно судим. На него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвинительное заключение будет направлено в суд.

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