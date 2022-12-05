Уголовное дело завели против водителя автобуса, который сбил пенсионерку в Чигирях

Фото: прокуратура Амурской области

Прокуратура Амурской области сообщила о том, что в регионе завели уголовное дело по факту гибели пенсионерки на автобусной остановке в Чигирях.

Напомним, инцидент произошёл 29 ноября. Как сообщала «Комсомольская правда - Благовещенск», автобус сбил пенсионерку 1947 года рождения утром, недалеко от остановки по улице Центральная.

- В результате ДТП гражданка получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице, - уточнили в прокуратуре Амурской области.

После этого Следственное управление УМВД по Амурской области завело уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование находится на контроле прокуратуры области.

Кроме того, прокуратура Благовещенского района проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения требований к содержанию автобусных остановок, тротуаров и пешеходных переходов, их очистки от снега и наледи.