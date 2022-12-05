Приамурье заняло первое место по количеству школьников, прошедших профпробы по проекту «Билет в Будущее»

Амурская область заняла первое место в России по количеству школьников, прошедших профпробы в рамках проекта «Билет в Будущее». Об этом рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Проект «Билет в Будущее» реализуется в Приамурье с 2018 года и за это время стал важной частью профориентационной работы в регионе. По словам губернатора Василия Орлова, за эти пять лет количество площадок для профпроб в регионе выросло с 3 до 16, количество компетенций - с 3 до 50.

- Количество учеников, участвующих в проекте, увеличилось почти в 20 раз, с 966 человек в 2018 году, до 18,6 тысяч в 2022-м. Сейчас Амурская область занимает первое место в России по количеству школьников, прошедших профпробы в рамках проекта «Билет в Будущее», - отметил Орлов. – Ребята пробуют себя в профессиях: программист, геодезист, бухгалтер, электромонтажник, повар, кондитер, дизайнер одежды, ветеринар, маляр строительный, каменщик и других. Эти специальности входят в перечень наиболее востребованных на рынке труда в Амурской области.

В Приамурье активно вовлекают в проект школьников с ОВЗ, в очных профпробах приняли участие 90 таких детей, в виртуальных выставках 147, в виртуальных профпробах 101 человек. Профпробы проводились по профессиям: «Преподавание в начальных классах», «Маляр», «Каменщик», «Швея».

В текущем учебном году на базе колледжей в современных мастерских, оборудованных в рамках реализации национального проекта «Образование», проведено 32 профпробы для обучающихся 6–11 классов всех 29 муниципальных образований области.

«Амурский центр опережающей профессиональной подготовки» также принимает активное участие в организации проведения профориентационных мероприятий. В рамках проекта «Первая профессия» проводится знакомство школьников с профессиями, необходимыми для развития Амурской области; профессиональные пробы; оказание профориентационной поддержки учащимся в профессиональном самоопределении и сферы будущей профессиональной деятельности; создание индивидуальной образовательной траектории школьников при реализации программ профессионального обучения.

Также школьники активно вовлекаются в работу в рамках летней оздоровительной кампании. В проекте «Каникулы с Амурский ЦОПП» в 2022 году приняли участие более 300 школьников.