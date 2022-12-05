«Ушел домой босиком»: в амурском поселке в школьной раздевалке избили ребенка

На кадрах видно, что на мальчика напали три его однокашника. Фото: скриншот видеозаписи из соцсетей

В школьной раздевалке избили шестиклассника. Все произошло в учебном заведении поселка Верхнезейск Зейского района. Нападение попало на запись камеры видеонаблюдения, которая быстро распространилась в социальных сетях.

На кадрах видно, что на мальчика напали три его однокашника. Они затолкали его в угол раздевалки, за вешалки, ударили несколько раз кулаком, повалили на пол и пинали. При этом в помещении находились другие дети, которые ничего не предпринимали. Мальчик пытался отбиваться, в том числе ногами, но не преуспел.

Как сообщает портал 2x2.su, избиение остановилось только с появлением двух других подростков – выше и старше. Обидчики в этот момент разбежались, а старшие школьники, удерживая пострадавшего за капюшон, силой усадили его на лавку. Не до конца понятно, защищали ли они избитого мальчика или просто задержали его в школе.

Как стало известно позже, участниками избиения стали ученики шестого класса. Автор видео в соцсетях утверждает, что после нападения мальчик пошёл домой босиком в сорокаградусный мороз.

Делом заинтересовались правоохранительные органы. Так проверку начали в прокуратуре.

– Прокуратура области выясняет обстоятельства происшествия, дает оценку исполнению законодательства в части обеспечения безопасности при организации образовательного процесса, проведения профилактической работы с учащимися. По результатам проверки, при наличии оснований, прокуратура области примет необходимые меры реагирования. Кроме того, на контроле прокуратуры находится доследственная проверка по факту инцидента.

Свою собственную проверку организовали в следственном комитете.

– 5 декабря 2022 года в средствах массовой информации и социальных сетях размещена публикация об избиении школьника в раздевалке учебного заведения в поселке Верхнезейск Зейского района. По данному сообщению организовано проведение доследственной проверки. Следователем будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за профилактику правонарушений в отношении несовершеннолетних.