Благоустроенная зона отдыха в Шимановске появилась благодаря нацпроекту

Фото: правительство Амурской области

Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» у жителей Шимановска появилась благоустроенная зона отдыха. В городе преобразился сквер династий железнодорожников.

На обустройство места отдыха потратили 8,4 миллиона рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов. В ходе преобразований сквер поделили на три зоны, где установили шахматные столы, качели и беседку.

Напомним, Шимановск – ежегодный участник программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Благодаря этому в 2019 году здесь появился «Сказочный городок» - игровая площадка для детей. На него потратили более 10 миллионов рублей.

В 2020 году в Шимановске удалось реконструировать «Парк отдыха». Здесь благоустроили центральную аллею, сделали пешеходные дорожки и освещение, организовали фотозону, установили скамейки с теневой защитой. На все работы потратили 9,5 миллионов рублей.

А в прошлом году в ходе участия Шимановска в национальном проекте «Жильё и городская среда» в городе воссоздали парк аттракционов. Для маленьких жителей города в парке работают бассейн с лодками, карусель, автодром и тир.

Всего в 2022 году на обновление парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны региону выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы проходят в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в 11 муниципалитетах региона.

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов. В 2020-м - 243 миллиона рублей, а в 2019 году - 276 миллионов рублей.