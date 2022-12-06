11 снежных горок появятся в Благовещенске

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В Благовещенске начали готовить места для зимнего отдыха - уже анонсировали появление 11 снежных горок. Детали раскрыли в пресс-службе городской администрации.

В мэрии пояснили, что снежные горки подрядчик должен установить до 25 декабря. Первый этап возведения уже начался, это заготовка материала. С помощью снежной пушки подрядчик уже приступил к заготовке снега.

Уточнили в ведомстве, и где появятся снежные горки в Благовещенске:

• на площади Ленина - две;

• на набережной - четыре;

• в Городском парке - две;

• в парке Дружба - две (сдвоенная);

• в районе Зелёной, 30 - одна.

Снегогенератор работает по 11 часов днем и ночью с часовым перерывом. В час он производит порядка 50 кубометров снега. Всего на создание снежных аттракционов потребуется порядка 4 тысяч кубических метров снега.