Школу в Экимчане достроят в 2023 году по нацпроекту «Образование»

В Экимчане Амурской области появится новая школа. Ее достроят в 2023 году благодаря национальному проекту «Образование». На строительство выделили более 690 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.

Напомним, контракт с подрядной организацией, которая приступила к возведению школыв 2021 году, был расторгнут в марте текущего года из-за нарушения выполнения его условий.

В июле 2022 года заключен новый контракт «под ключ» с подрядной организацией из города Хабаровска. Согласно документации, подрядчик должен завершить все строительно-монтажные работы на объекте в 2023 году.

В настоящее время подрядчиком ведется разработка проектно-сметной документации, подготовка к прохождению государственной экспертизы. Параллельно ведутся работы по изготовлению мелаллоконструкций в заводских условиях, отправки их на стройплощадку, а также подготовительные работы в рамках заключённого контракта.

К слову, в рамках нацпроекта «Образование» построят и школу в Благовещенске. Участок под нее уже определен. Возводиться новая образовательная организация будет в одном из активно застраиваемых районов Благовещенска – «Тайвань» (в квадрате улиц Зеленая, 50-летия Октября, Шафира и Муравьева-Амурского). Школа будет рассчитана на 1200 мест, сообщал в июне этого года губернатор Амурской области Василий Орлов.