Глава Белогорска стал членом Госсовета при президенте России

Фото: официальный канал Станислава Мелюкова в Telegram

Президент РФ Владимир Путин включил мэра Белогорска Станислава Мелюкова в состав Госсовета. Распоряжение об изменениях опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Всего в Госсовет вошли два российских мэра:

«… включен глава городского округа Самара и руководитель города Белогорска (Амурская область). Одновременно с этим из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени», — указано в документе.

Также членами Госсовета стали восемь российских губернаторов.

Напомним, Государтственный совет при президенте РФ - конституционный орган, который обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти. Также Госсовет определяет основные направления внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетные направления социально-экономического развития государства.

ДОСЬЕ «КП»

Станислав Юрьевич МЕЛЮКОВ. Глава Белогорска. Родился 23 марта 1963 года в городе Мары Туркменской ССР. Окончил Симферопольское Высшее военно-политическое строительное училище в 1984 г. Специальность: офицер с высшим военно-политическим образованием.

В 1980-1995 годах служил в вооруженных силах.

В 1997 - 2008 годах работал главным редактором ООО «Телекомпания Видеосервис».

С 2008 по н. в. занимает пост главы Белогорска.