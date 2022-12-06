Глава Белогорска стал членом Госсовета при президенте России

Фото: официальный канал Станислава Мелюкова в Telegram
Президент РФ Владимир Путин включил мэра Белогорска Станислава Мелюкова в состав Госсовета. Распоряжение об изменениях опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Всего в Госсовет вошли два российских мэра:
«… включен глава городского округа Самара и руководитель города Белогорска (Амурская область). Одновременно с этим из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени», — указано в документе.
Также членами Госсовета стали восемь российских губернаторов.
Напомним, Государтственный совет при президенте РФ - конституционный орган, который обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти. Также Госсовет определяет основные направления внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетные направления социально-экономического развития государства.
ДОСЬЕ «КП»
Станислав Юрьевич МЕЛЮКОВ. Глава Белогорска. Родился 23 марта 1963 года в городе Мары Туркменской ССР. Окончил Симферопольское Высшее военно-политическое строительное училище в 1984 г. Специальность: офицер с высшим военно-политическим образованием.
В 1980-1995 годах служил в вооруженных силах.
В 1997 - 2008 годах работал главным редактором ООО «Телекомпания Видеосервис».
С 2008 по н. в. занимает пост главы Белогорска.