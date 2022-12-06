Холод в квартирах в Возжаевке может обернуться штрафом для главы Белогорского округа

Фото: прокуратура Амурской области.

Прокуратура Амурской области взяла на контроль проблемы с отоплением и водой в микрорайоне Гарнизон в селе Возжаевка.

По информации прокуратуры, с 17 ноября на котельной в населенном пункте произошло снижение нормативных показателей. В результате в квартирах жителей Возжаевки ощутимо похолодало. Они начали обращаться в различные ведомства и СМИ.

Как писал портал 2x2.su, из-за холода даже отменили занятия в образовательных учреждениях. Практически круглосуточно рабочие занимались ремонтом котельной. Глава Белогорского округа утверждал: новые дефекты выявили только в этом отопительном сезоне. Претензии к подрядчику уже оформили.

Однако, несмотря на ремонт, тепло вернулось не во все квартиры. Обнаружилась и другая проблема: из кранов потекла коричневая вода.

- По факту нарушения теплоснабжения в селе Возжаевка прокурор Белогорского района обратился в суд с требованием о возложении на теплоснабжающую организацию МКП «Теплоком» и администрацию Белогорского муниципального округа обеспечить нормативную подачу тепловой энергии с котельной мкр. Гарнизон, - уведомили нас в прокуратуре Амурской области.

Там же уточнили: требования прокуратуры района удовлетворены, судебное решение обращено к немедленному исполнению.

Вместе с тем в настоящее время в населенном пункте остается несколько домов, в квартирах которых температура воздуха ниже нормативной.

- В связи с неисполнением судебного решения в части обеспечения всех потребителей коммунальной услугой надлежащего качества руководитель теплоснабжающей организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа, - добавили в ведомстве. - В настоящее время под контролем прокуратуры района специалистами проводятся замеры температуры воздуха, проводится регулировка в системе теплоснабжения. Кроме того, в связи с обращениями граждан управлением Роспотребнадзора по Амурской области проводится оценка качества предоставляемой потребителям воды. Проверка на предмет пригодности воды для использования проводится также управляющей компанией в рамках производственного контроля.

Результаты исследования контролирует прокуратура области.