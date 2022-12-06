Свыше 2 тысяч семей получили единовременную выплату при рождении первенца в Приамурье

В Амурской области с начала 2022 года единовременную выплату при рождении первенца получила 2 341 семья. Размер выплаты составляет 29 810 рублей, всего в 2022 году на неё выделили уже 69,7 миллиона рублей.

Выплату амурские семьи получают в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», которая является частью национального проекта «Демография».

Право на получение такой выплаты имеет женщина, являющаяся гражданкой Российской Федерации, постоянно проживающая на территории Амурской области, родившая первого ребенка с 1 января 2019 года.

Обратиться за выплатой амурчане могут в управление социальной защиты населения по месту жительства, либо с помощью почтовой связи, также подать заявление можно через Единый портал государственных услуг (Госуслуги). Сделать это нужно в течение года после рождения малыша.

Для назначения единовременной выплаты при рождении первого ребенка необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность заявителя; свидетельство о рождении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение ежемесячной выплаты; документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя, также при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного государства, по законам соответствующего иностранного государства.