19-летний амурчанин избил шестерых человек, включая девушку и подростка

Пострадавшей девушке - 27 лет, подростку - 12 Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель села Поярково попадёт на скамью подсудимых по обвинению в нанесении побоев и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью шестерым амурчанам. Среди пострадавших - 27-летняя девушка и 12-летний подросток. Подробности рассказали в УМВД по Амурской области.

- Установлено, что в июне 2021 года обвиняемый и его приятель проводили выходные на берегу реки Завитая, - рассказывают в ведомстве.

Молодые люди выпили и начали приставать к расположившейся неподалёку компании, приехавшей отдохнуть семьёй. Возник конфликт, и тогда обвиняемый 2003 года рождения кинулся на отдыхающих с кулаками.

- В результате пострадали двое мужчин, 1963 и 1994 годов рождения, а также 27-летняя девушка и 12-летний подросток. Все четверо впоследствии были вынуждены обратиться за помощью к врачам и сотрудникам полиции.

В августе того же года в районном центре обвиняемый избил ночью на улице двух прохожих 35 и 40 лет.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Свою вину в совершении инкриминируемых преступлений он признал полностью.

Следственный отдел МО МВД России «Михайловский» передал материалы по делу в суд.