«300 жалоб за десять дней»: в благовещенской мэрии раскритиковали работу коммунальщиков из-за проблем с отоплением

Отопление в домах Благовещенска оставляет желать лучшего Фото: Татьяна РЯБОВА

В администрации Благовещенска провели онлайн-совещание из-за проблем с отоплением. За последние десять дней в жилищную инспекцию поступило больше 300 жалоб по этой теме. Одна из причин, считают специалисты, это неэффективная работа единой теплоснабжающей организации.

– Существуют проблемы, которые решаются неэффективно. Например, слабая работа диспетчерской ЕТО. Неоднократно сообщалось, что заявки по жалобам населения принимаются несвоевременно. Диспетчеры ссылаются на большое количество заявок. Не налажено взаимодействие с теплосетевыми организациями. До сих пор нет доступа на котельные. Отсутствует объективная и своевременная информация о технологических нарушениях. Во время недавнего сбоя на ТЭЦ не было оповещения вовремя, – отметил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Игорь Темнюк.

Во многих квартирах проблемы отопления появились из-за отсутствия перепада давления. Как уточнили специалисты ДГК, 28 заявок поступили как раз по этим причинам – на вводе системы теплоснабжения в жилой дом нет необходимого перепада.

На совещании специалисты разобрали несколько конкретных жалоб по адресам. В доме на Зейском необходимо установить новый насос, здания по Калинина и Чехова в принципе хотят подключить на другие ветки теплоснабжения.

В конце концов Олег Имамеев предложил взять работу над проблемами с отоплением на «полноценное сопровождение», возможно со всеми надзорными органами.

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