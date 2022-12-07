Региональный маткапитал на второго ребенка в Приамурье получили более тысячи семей

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» амурские семьи с детьми могут получить различные меры поддержки при рождении детей. Одна из них - региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка.

В этом году маткапитал на второго ребёнка получила 1351 амурская семья. Общая сумма выплат составила 224,7 миллиона рублей.

Право на такую выплату имеют женщины, являющиеся гражданами РФ, постоянно проживающие на территории Амурской области, родившие или усыновившие второго ребенка с 1 января 2019 года, являющегося гражданином Российской Федерации. Материнский капитал предоставляется в размере 30% от размера материнского (семейного) капитала на соответствующий год.

Сумма регионального материнского капитала составляет 157 358,37 рублей для семей, в которых второй ребенок родился до 31 декабря 2019 года, 207 943,23 рублей - для семей, в которых второй ребенок родился с 1 января 2020 года.

К слову, в Амурской области региональный материнский капитал также выплачивают при рождении тертьего или последующего ребенка. По данным на 13 ноября, в этом году его получили 272 семьи. Размер такого пособия составляет 100 тысяч рублей.

Напомним, обратиться за распоряжением средствами регионального материнского (семейного) капитала на второго ребёнка сейчас можно в одно из учреждений: в управление социальной защиты населения по месту жительства (пребывания); в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания) в случае одновременного обращения за предоставлением средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала и распоряжением средствами (частью средств) государственного сертификата, также можно подать заявку через Единый портал государственных услуг (Госуслуги).

Помимо того, теперь нет ограничений по сроку реализации средств регионального материнского (семейного) капитала. Подробно об условиях и порядке предоставления выплат можно узнать на официальном сайте министерства социальной защиты Амурской области (телефон горячей линии министерства 200-213).