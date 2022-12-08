Амурские власти объяснили, почему не все мобилизованные получили выплату в 150 тысяч рублей

С вопросами о выплатах родственники мобилизованных амурчан обращаются чаще всего Фото: Даниил ОПАРИН

В правительстве Амурской области обсудили работу Центров поддержки семей мобилизованных граждан. В области подготовлено около 90% социальных паспортов семей мобилизованных.

Самыми популярными вопросами, с которыми обращаются семьи в Центры, остаются – помощь в доставке и заготовке топлива, а также консультации по выплатам и другим вопросам. Подробнее об этой мере поддержки рассказал губернатор Василий Орлов:

- 98,4 % мобилизованных получили региональную выплату в размере 150 тысяч рублей. По оставшимся - работаем индивидуально, сверяем списки с армией. Компенсацию на ЖКУ получило почти 95% семей. Выплаты на детей перечислены всем, кто написал заявления. Сейчас основная задача для работников центров поддержки – найти тех, кто до сих пор не получил выплаты. Чаще причина в том, что мобилизованные, составляя заявление, не указали контакты, реквизиты и даже фамилии своих родных (они не всегда совпадают). Нужно связываться точечно, сверять данные и оперативно направлять информацию в минсоцзащиты. Министр социальной защиты населения области Наталья Киселева доложила, что по итогам обследования семей мобилизованных, специалисты минсоцзащиты взяли на соцобслуживание 13 человек, которым требуется особый уход. Еще двух человек планируется принять на обслуживание в ближайшее время. По поручению Василия Орлова соцобслуживание пожилым родителям мобилизованных будет оказываться бесплатно. Также бесплатно для них, по желанию, организуют оздоровительный отдых в пансионате «Приозерье». Главы муниципалитетов доложили на совещании, что по поручению губернатора за каждой семьей закреплен отдельный куратор. - У нас сформирован корпус волонтеров для работы с семьями, в него включено 257 человек, из них 135 старшеклассников, - рассказал глава Серышевского муниципального округа Олег Кирдун. - За каждой семьей закреплены кураторы. Благодаря тесному общению с семьями удалось выстроить эффективную работу по предоставлению мер поддержки, а также выявить семьи, нуждающиеся в психологической и медицинской помощи. Губернатор поручил специалистам министерства соцзащиты и муниципальных штабов уделить особое внимание тем, кому еще не выплачены меры поддержки.