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НовостиОбщество8 декабря 2022 6:19

«Сердце разрывается»: бездомные собаки в Благовещенске пугают жильцов и убивают котов

Поселившаяся во дворе жилого дома стая бродячих собак загрызла несколько котов на глазах благовещенцев
Светлана МУБАРАННИКОВА
Агрессивные собаки пугают не только кошек, но и людей

Агрессивные собаки пугают не только кошек, но и людей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением холодов жалобы на бездомных животных стали появляться все чаще. Во дворе жилого дома в районе КПП поселилась агрессивная стая собак. Они не вредили людям, но убили уже несколько котов.

Как сообщает портал 2x2.su, им в редакцию прислали пугающее видео. Бездомная собака ест кота рядом с припаркованными машинами. Местные жители рассказали, что это не первая жертва стаи.

– Откуда-то у нас появилась эта стая, понятия не имеем, откуда. Они задрали уже, наверное, пять котов. Из тех, кто живет у нас в доме или подвале. Мы просто не знаем, что делать, сердце разрывается, - уточнила благовещенка Алена.

Она признается – виноваты в засилье бездомных животных, в том числе, и соседи. Они выставляют еду для котов на улицу, но ее запах привлекает собак. Вот и расплачиваются за такое добро другие хвостатые. А страшные картины кровавой охоты наблюдают из окон дети и взрослые.

Напоминаем, в Благовещенске для отлова собак заявку нужно оставить в управлении ЖКХ администрации. Сделать это можно по номерам: 66-18-70, 66-18-69, 66-18-68.