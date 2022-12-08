185 детей-сирот в Приамурье купили новые квартиры по жилищным сертификатам

В 2022 году амурские власти выделили 500,8 миллиона рублей на жилищные сертификаты для сирот. Поддержку получили 185 человек из 22 муниципалитетов Приамурья.

Получатели сертификатов купили себе квартиры в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Райчихинске, Тынде, Прогрессе, а также в Архаринском, Благовезенском, Свободненском, Сковородинском, Селемджинском районах, а также Ивановском и Бурейском муниципальных округах.

Напомним, меру поддержки детям-сиротам в виде жилищных сертификатов инициировал губернатор Приамурья Василий Орлов в 2020 году. Она позволяет амурчанам, оставшимся без попечения родителей, купить жильё, воспользовавшись сертификатом, в любом населённом пункте региона вне зависимости от места включения в список в качестве нуждающихся в жилье.

В 2020 и 2021 году на эти цели региональные власти потратили 320,6 миллиона рублей, благодаря чему с помощью жилищных сертификатов квартиры купили 147 детей-сирот.

СПРАВКА «КП»

В Амурской области обеспечение жильём детей-сирот осуществляется по трём направлениям: обеспечение жильём из специализированного жилищного фонда, жилищные сертификаты, приобретение квартир в многоквартирных домах, строительство которых планируется к завершению.

В 2021 году региональные власти обеспечили жильём 382 гражданина из числа детей-сирот. На это потратили из областного и федерального бюджетов 774,4 миллиона рублей, из них 263,2 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 511,2 миллиона рублей – средства областного бюджета.

В 2022 году на эти цели в бюджете предусмотрено более одного миллиарда рублей