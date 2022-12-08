Продажа новогодних деревьев стартовала в Амурской области

Ель обычно стоит дороже сосны Фото: "КП" Архив

Амурские лесхозы открыли продажу новогодних деревьев. Где купить сосну в Благовещенске и других районах области, рассказали в министерстве лесного хозяйства Приамурья.

- Приобрести к празднику лесную красавицу можно на складах учреждений в Архаринском, Благовещенском, Зейском, Селемджинском, Мазановском, Магдагачинском, Шимановском районах и в Бурейском, Завитинском, Тындинском округах. Цена дерева зависит от его высоты, степени пушистости, а также от породы.

Благовещенский лесхоз предлагает сосны от 500 рублей и ели от 1500 рублей.

Зейский лесхоз продает сосны стоимостью до 650 рублей.

В Шимановском лесхозе можно купить сосну со склада, ее цена – от 350 рублей, а можно срубить самому понравившееся дерево. Для этого необходимо обратиться в лесхоз, заплатить 200 рублей и получить квитанцию, в которой будет определено место, где разрешена рубка. Перепродажа таких деревьев запрещена.

Кроме Шимановского района самому срубить дерево можно в Селемджинском районе. Новогодние деревья заготавливаются на участках, которые необходимо очистить от растительности: на землях сельхозназначения, возле линий электропередач, при проведении рубок ухода за лесом, при прокладке квартальных просек, минерализованных полос, противопожарных разрывов, лесных дорог. Всего амурские лесхозы к празднику заготовили около 10 тысяч деревьев. Кроме лесоводов заготовкой новогодних атрибутов занимались предприниматели. Общая потребность Приамурья в праздничных деревьях - около 25 тысяч хвойных.

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За заготовку новогодних деревьев, а также за их перевозку и сбыт без разрешительных документов предусмотрена уголовная ответственность, если нанесенный ущерб от 5 000 рублей.

Если в результате незаконной рубки ущерб меньше 5 000 рублей предусмотрен административный штраф для граждан от 3 000 до 4 000 рублей; для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц – от 200 000 до 300 000 рублей, а также нарушителя обяжут возместить нанесенный ущерб.