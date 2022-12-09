Автомобиль провалился под землю на месте коммунальной аварии в Благовещенске

Ночью на месте аварии коммунальной произошла авария автомобильная. Фото: соцсети

В Благовещенске вечером 8 декабря в районе улиц Зейской и Батарейной произошла коммунальная авария, из-за которой без отопления оказались несколько многоквартирных домов.

Аварию устраняли всю ночь и утро. К 01:35 9 декабря к отоплению подключили шесть домов по адресам: ул. Зейская, 317, 319, 319/1, 319/2, ул. Батарейная, 9, ул. Больничная, 24/2. К 10 утра тепла ещё не было у благовещенцев, прожимающих в следующих домах: ул. Зейская, 317, 319, 323, ул. Батарейная, 7, 7/1.

Ночью на месте аварии коммунальной произошла авария автомобильная. Грунт на месте порыва размыло, под землю ушёл автомобиль. Фото появились в социальных сетях, на них видно, что на месте работали сотрудники ДПС, эвакуатор и аварийная служба. Машину удалось достать.

По информации администрации Благовещенска, чтобы устранить порыв, на теплотрассе выполняли сварочные работы по стыковке швов подающего трубопровода с последующей опрессовкой системы теплоснабжения. На месте работала бригада из 17 человек и три вакуумные машины.

Порыв планировали устранить к 11 утра 9 декабря. По сообщению мэрии областной столицы, работы завершились в 10:40. Сейчас система заполняется горячей водой, все дома подключены к водоснабжению.