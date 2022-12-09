Господдержка помогла двум многодетным семьям купить микроавтобус и трактор

Две семьи из Амурской области в 2022 году получили социальную выплату на приобретение автотранспорта или сельскохозяйственной техники. Эта мера поддержки реализуется в регионе с 2012 года.

По информации правительства Приамурья, обе семьи уже потратили выделенные средства. Одна купила микроавтобус NISSAN SERENA, вторая – трактор ГАЗ-322173.

Напомним, право на получение выплаты имеют многодетные семьи, проживающие на территории Амурской области, имеющие восемь и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением детей в возрасте до 18 лет, вступивших в брак в соответствии с законодательством РФ). В том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), и приемных детей, при условии их воспитания в семье не менее пяти лет; и не имеющие автотранспорта, в котором восемь и более пассажирских мест, или сельскохозяйственной техники.

С прошлого года выплата на покупку транспорта составляет 1,2 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем в предыдущие годы. Раньше каждая семья могла получить на эти цели 600 тысяч рублей.

Тем не менее, мера поддержки всегда пользовалась популярностью.

Так, в 2020 году из областного бюджета выделили деньги всем многодетным семьям, которые нуждались в приобретении техники, всего 3,6 миллиона рублей. Тогда транспорт купили шесть семей и очередь была ликвидирована.

В 2021 году региональные власти тоже помогли приобрести технику всем семьям, которые написали заявление.