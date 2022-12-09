Стало известно, как в 2023 году повысится цена на проезд в автобусе в Благовещенске

Цены могут поменяться уже с 1 января Фото: "КП" Архив

В 2023 году в Амурской области могут повысить цены на проезд в общественном транспорте. Проект соответствующего приказа опубликовали на сайте Амурского управления госрегулирования цен и тарифов.

Так, в Благовещенске предельный тариф предлагают установить на уровне 34 рублей.

В Архаринском, Зейском, Шимановском районах, а также в Тындинском округе и Райчихинске стоимость перевозки одного пассажира составит 36 рублей, в Бурейском районе - на рубль дороже. В Февральске максимальный тариф может достичь 35 рублей, в Завитинске и Завитинском районе – 34 рубля.

Портал 2x2.su уточняет: поездка в автобусе в Пояркове, Сковородине и Прогрессе обойдется в 33 рубля. В Тамбовском районе - 32 рубля, в Свободненском районе и Белогорском округе – 31 рубль. В Константиновском районе и Циолковском проезд в автобусе, согласно проекту приказа, обойдется 30 рублей, в Екатеринославке, Талакане и Октябрьском районе – 29 рублей. Самый низкий тариф установят в Ивановке и Ивановском округе - 24 рубля за перевозку одного пассажира. Указанные тарифы с большой долей вероятности вступят в силу 1 января 2023 года.