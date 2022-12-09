Жители аварийных домов и дети-сироты начали заселяться в новостройку в Благовещенске

Больше 200 амурчан - переселенцев из аварийного жилья и сирот - переедут в новый девятиэтажный дом на Игнатьевском шоссе, 25/14 в Благовещенске. Здание уже введено в эксплуатацию и готово к заселению.

Квартиры в нём предоставит 74 семьям (около 200 человек) из аварийного жилья. Это бывшие жители бараков по ул. Ленина, 14, Зейский, 21/6, ул. Б. Хмельницкого, 15 и других домов, признанных непригодными для проживания до 01.01.2017 года. Еще 20 квартир в новой девятиэтажке предназначены для детей-сирот.

- Благодаря совместной работе Правительства Амурской области, администрации города Благовещенска и добросовестности подрядчика, мы сегодня вручаем вам ключи от новых долгожданных квартир. В целом же, по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в Благовещенске с 2011 года 1432 семьи получили новое жилье общей площадью более 65 тысяч квадратных метров, – поздравил новоселов первый заместитель мэра города Благовещенска Дмитрий Гумиров.

В 2022 году в этом же квартале по соседству сдали в эксплуатацию 75-квартирный дом, расположенный по адресу Игнатьевское шоссе, д. 25/19. Здесь по договору мены одной семье, ранее проживавшей в аварийном жилье, предоставлена двухкомнатная квартира общей площадью 61,1 кв. м на сумму пять миллионов рублей.

Ещё 12 семей переехали в новый дом, который построили на перекрестке Игнатьевского шоссе и улицы Тепличной (Игнатьевское шоссе, д.25/15). Здесь также получили квартиры дети-сироты и переселенцы из аварийного жилья.

На этом расселение аварийного жилого фонда в Благовещенске не заканчивается. Для переселенцев возводят в этом же 404-м квартале очередной многоэтажный дом – литер 8. Его введут в эксплуатацию к концу следующего года. Здесь квартиры получат 61 благовещенских семей, проживающих в аварийных домах.

Напомним, в Амурской области в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда», продолжается реализация мероприятий, направленных на завершение программы по переселению граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

Впрограмму переселения из аварийного жилья Амурской области в 2019–2025 гг. включены 114,9 тыс. кв. м аварийного жилья, а это 6,6 тыс. чел., проживающих в 918 многоквартирных домах. Объем финансирования по программе – 6,8 миллиардов рублей. В 10 муниципальных образованиях из 23 участвующих в программе работа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017, завершена.