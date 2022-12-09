Имя героя СВО Андрея Иванова присвоили гимназии №25 в Благовещенске

Новая табличка на здание школы уже готова. Фото: минобразования Амурской области.

Гимназии №25 в Благовещенске присвоили имя Героя России Андрея Иванова.

Как рассказали в министерстве образования Амурской области, Андрей Андреевич Иванов родился в Благовещенске, учился в этой самой гимназии - окончил её в 2006 году. После получил высшее военное образование, в 2010 году окончил ДВОКУ. Служил командиром десантно-штурмовой роты 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВВО.

На торжественном заседании школьного клуба «Честь имею!» 9 декабря директор гимназии Екатерина Намаконова рассказала о подвиге Андрея Андреевича:

- 6 марта 2022 года, находясь под артиллерийским обстрелом противника, десантно-штурмовая рота морской пехоты под руководством гвардии капитана Иванова захватила выгодную позицию на противоположном берегу реки и обеспечила наведение и прикрытие переправы для продвижения основных подразделений батальона. Получив ранение, Андрей Иванов продолжил бой, оставшись прикрывать своих подчиненных.

Не теряя самообладания, Андрей Иванов лично уничтожил из ручного гранатомета вражеский танк в лесном массиве и пулеметный расчет националистов, из-за которого личный состав роты не мог выйти из-под минометного обстрела. В дальнейшем, командуя своим подразделением, гвардии капитан Иванов перехватил инициативу в бою и закрепился на стратегическом рубеже, успешно уничтожив пять разведывательных беспилотных летательных аппаратов, 2 БМП и 4 огневые точки противника. В трудные минуты боя Андрей получил второе ранение, но, не подавая вида, до последних секунд жизни сражался с врагом. Он давал целеуказание по местонахождению противника трассирующим огнем из автомата в направлении позиций националистов, - объяснила Екатерина Намаконова.

Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества. Фото: минобразования Амурской области.

За совершение подвига и проявленные при этом мужество, смелость и отвагу гвардии капитан Иванов награжден медалью «Золотая Звезда» с присвоением звания Героя Российской Федерации (посмертно). Похоронен Андрей Иванов 17 июня 2022 года в Благовещенске.

1 сентября на здании гимназии установлена памятная доска по увековечению памяти Героя России.