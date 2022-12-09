Оформить подписку на «Комсомольскую правду» со скидкой можно до 15 декабря

Скидка на комплект составит 17% Фото: Алина СЛЮСАРЕНКО

Почта России предлагает амурчанам подписаться на издания со скидкой до 30%.

С 5 по 15 декабря подписаться на периодические издания на сайте и в отделениях Почты России можно со скидкой до 30%. Совместно с издательскими домами компания снизила стоимость подписки на более чем 2 400 газет и журналов.

Так, до 15 декабря на комплект «Комсомольская правда» - еженедельник и «Комсомольская правда» - ежедневник можно выписать на 1 полугодие 2023 г. за 233,06 руб. в месяц. Скидка составляет 17 %.

Воспользоваться предложением можно во всех отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. Клиенты компании также могут присоединиться к акции «Дерево добра», выписав периодику для социальных учреждений.

Каталог Почты России насчитывает порядка 6 000 изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, алфавиту, теме или подписному индексу. На главной странице клиенты увидят тематические подборки с самыми популярными СМИ.