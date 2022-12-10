В Благовещенске засор из тряпок и игрушек вызвал порыв канализации на улице Пушкина

В Благовещенске вышел из строя канализационный коллектор на улице Пушкина. Причиной аварии стал засор из бытового мусора.

Канализационные стоки разлились в районе домов №108 и №110 по улице Пушкина. Жалобы на проблему начали поступать от благовещенцев в чат-бот мэра города Олега Имамеева. Однако, по словам градоначальника, аварию спровоцировали сами горожане.

- Друзья, я всё понимаю. Ситуация крайне неприятная: запах, наледь, угроза подтопления подвалов. Но! Десятки килограммов бытового мусора, извлеченного из трубы: от тряпок до детских игрушек - откуда-то же они взялись в коллекторе. Пока устраняли аварию, откачали 16 тонн грязи и ила! Вся эта дрянь пробкой закрыла коллектор и, как следствие, привела к остановке насосов на КНС, - рассказал Олег Имамеев в своём Telegram-канале.

Он добавил, что сотрудники АКС с 4 декабря неделю практически круглосуточно откачивали стоки. Но засор может вновь повториться по вине жителей.

«Этой прочистки, если люди не поменяют своих привычек, хватит на 1,5-2 месяца максимум. И снова засор. Добавлю, технических нарушений самого коллектора не выявлено. Проблема обусловлена исключительно недобросовестным использованием сетей водоотведения самими потребителями», - подчеркнул глава Благовещенска.

Олег Имамеев призвал горожан изменить свои бытовые привычки и не спускать мусор в канализацию.