Новые общественные бани в Приамурье поручили построить весной 2023 года

В еще нескольких селах бани отремонтируют.

Губернатор Амурской области Василий Орлов снова заговорил о строительстве и ремонте общественных бань. Новые объекты в Екатеринославке, Магдагачах и Ерофее Павловиче начнут возводить уже в 2023 году.

- Люди очень ждут эти объекты, поэтому работа на особом контроле, - сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

Общественные бани в этих трех селах начнут строить в самый ранний срок. Местные власти уже определили земельные участки под строительство. По предварительным расчетам специалистов, на возведение каждого объекта потребуется 71 миллион рублей. В Архаре, Тынде, Шимановске, Ромнах и Новобурейском бани ждет ремонт. На эти работы тоже будут предусмотрены средства.

К слову, пристальное внимание в правительстве поручили уделить именно Тынде. Сейчас там проводят энергетическое обследование здания, и только потом будет принято решение о первоочередном ремонте.

- Для проведения капремонта бани в Тынде нужно разработать отдельную дорожную карту. В здании много пустующих площадей, их нужно передать местному бизнесу, который смог бы их задействовать, - цитируют Василия Орлова в пресс-службе правительства Амурской области.