Уже привлекался: пьяный подросток за рулем «Жигулей» устроил серьезное ДТП в Тынде

Фото: TYNDA NEWS

Серьезная авария произошла в столице БАМа. Вечером 11 декабря за руль «Жигулей» сел пьяный подросток. В ДТП пострадали его товарищи.

О случившемся рассказали в Тындинской городской прокуратуре. Около 21.00 в районе автостанции «Жигули» врезались в леерное ограждение и зацепили другую легковушку, в которой находился 33-летний мужчина.

Выяснилось, что за руль отечественного авто сел 17-летний парень. По предварительной информации, он был пьян, а раньше уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля.

С подростком в машине ехали 17-летняя и трое 15-летних девушек. Они получили травмы. Мужчина, водитель легкового автомобиля, который задели дети, тоже пострадал. Всем понадобилась помощь медиков.

- Тындинская городская прокуратура выясняет обстоятельства ДТП, дает оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, об основах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования. Кроме того, на контроле прокуратуры - доследственная проверка по факту ДТП, – сообщили в пресс-службе надзорного округа.