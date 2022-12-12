В Константиновке благодаря нацпроекту обновили кинозал

В кинозале районного Дворца культуры установили современное оборудование, приобретенное в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Теперь здесь новый экран, проектор, компьютерное оборудование, а также удобные кресла для зрителей. Все это приобрели на общую сумму в девять миллионов рублей.

После модернизации кинозала жители Константиновского района будут смотреть отечественные фильмы на большом экране в комфортных условиях. До 110 зрителей вмещает кинозал районного Дома культуры, проработавший в течение многих лет.

В последнее время фильмы на большом экране для жителей района были доступны лишь за его пределами - ближайший кинозал расположен в 60 километрах от Константиновки в селе Тамбовка. Возобновление деятельности по кинопоказу обеспечит доступность новых релизов национальных фильмов местному населению, в том числе детям. На территории Константиновского района находятся 10 общеобразовательных школ и четыре дошкольных учреждения, центр внешкольной работы, детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа.

Напомним, в этом году кинозал Амурского областного Дома народного творчества в Константиновке попал в число 103 кинозалов в населенных пунктах России с количеством жителей до 500 тысяч человек. Результаты конкурсного обора на выделение государственной поддержки были объявлены Фондом кино в июле 2022 года.

Государственную поддержку, действующую с декабря 2015 года, в Амурской области уже получили три районных центра. В рамках федерального и национального проектов новым цифровым оборудованием были оснащены – и благодаря этому открылись - кинозалы в районных Домах культуры поселка городского типа Серышево (2016 г.), села Тамбовка (2018 г.) и поселка городского типа Архара (2020 г.).