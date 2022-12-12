В Приамурье 14 новых автомобилей скорой помощи отправились в медучреждения

Губернатор осмотрел новые автомобили скорой помощи, которые приобрели за счет средств федерального бюджета, - 6 автомобилей УАЗ класса «В» и 8 автомобилей – ГАЗ класса «В».

Каждая скорая помощь оборудована необходимыми приборами: дефибриллятором, электрокардиографом, кислородным ингалятором, экспресс измерителем концентрации глюкозы в крови, тележкой-каталкой, носилками, реанимационным набором и другими средствами реанимационной помощи. Машины отправились в Магдагачинский, Константиновский, Октябрьский, Сковородинский, Тамбовский, Свободненский, Архаринский, Михайловский районы, Белогорский, Завитинский и Тындинский округа.

- 14 новых автомобилей скорой помощи отправились в медучреждения области. Они будут обслуживать жителей сел и малых городов. Более проходимые автомобили марки УАЗ – для северных территорий, где есть удаленные труднодоступные поселки. Оперативная доставка пациентов до больниц в комфортных условиях – важная задача, - сказал Василий Орлов.