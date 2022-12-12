Почтовую марку с портретом амурчанина - Героя Российской Федерации выпустили в России

На марке изображен портрет Героя России, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда». Фото: rusmarka.ru/

В России выпустили серию марок «Герои Российской Федерации». В нее вошли 10 почтовых миниатюр с портретами Героев России - в том числе уроженца Амурской области Василия Клещенко.

Инициатива выпустить марки, посвященные Героям России, возникла еще в апреле 2022 года. Ее предложил Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи. Теперь эта идея осуществилась.

На каждой почтовой марке изображен портрет Героя Российской Федерации, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда». Тираж - по 70 тысяч экземпляров каждой марки. Для приобретения они доступны с 9 декабря.

Имя Героя России Клещенко Василия Петровича увековечено в Ивановке на стеле памяти. Фото: администрация Ивановского округа

Что примечательно, в этот же день в Ивановке Амурской области имя Героя России Василия Клещенко увековечили и на стеле памяти. Как сообщили в администрации Ивановского округа, на открытии мемориальной надписи пригласили родителей Героя России - Клавдию Ивановну и Петра Николаевича. Последний рассказал, что Василий Клещенко с детства мечтал стать полковником: еще маленьким мальчиком он нарисовал себя в военной форме.

Родители Василия Клещенко на церемонии открытия мемориальной надписи в Ивановке. Фото: администрация Ивановского округа

Также родители Василия Клещенко добавили, что имя их сына присвоено школе в Торжке Тверской области, где он жил, а также одной из улиц Торжка. Бюст Героя Василия Клещенко размещён на Аллее Героев Уссурийского Суворовского военного училища. В селе Среднебелая, на малой родине героя, его именем назовут библиотеку.

СПРАВКА «КП»

Василий Петрович Клещенко. Полковник, Герой России. Родился и вырос в селе Среднебелая Ивановского округа Амурской области. Прошел путь от лётчика-оператора Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ.

Он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине 15 апреля 2022 года. Указом Президента РФ от 6 августа 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Василию Петровичу Клещенко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).