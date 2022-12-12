Беспересадочные вагоны будут курсировать между Благовещенском и Владивостоком в новогодние каникулы

Из Благовещенска во Владивосток можно будет без пересадок уехать 29 декабря, а также во время январских праздников Фото: "КП" Архив

Для удобства пассажиров в преддверие Нового года и на время зимних каникул возобновят курсирование беспересадочных вагонов из Благовещенска во Владивосток и обратно. Подробности рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Так, отправиться из Владивостока можно будет 26 и 30 декабря 2022 года, а также 1, 3, 5, 7 января 2023 года включительно. В обратном направлении из Благовещенска – 29 декабря 2022 года, а также 2, 4, 6, 8, 10 января 2023 года включительно.

Вагоны из Владивостока будут следовать в составе поезда № 7 сообщением Владивосток – Новосибирск до Белогорска, далее от Белогорска будут продолжать путь в составе поезда №128 сообщением Белогорск – Благовещенск.

В обратном направлении – в составе поезда № 127 сообщением Благовещенск – Белогорск, от Белогорска – в составе поезда № 8 сообщением Новосибирск – Владивосток.

Пассажиры, планирующие свои поездки в предпраздничные и праздничные дни на новогодние каникулы, уже сейчас могут приобрести билеты на поезда формирования Дальневосточного филиала Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»).