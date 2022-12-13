Амурский завод первым регионе получит расширенную годовую поддержку нацпроекта «Производительность труда»

Маслоэкстракционный завод «Соя АНК» (входит в состав группы компаний «Таргет Агро»), пятым в Амурской области вошел в нацпроект «Производительность труда» и стал первым региональным предприятием, которое будет осваивать бережливое производство на протяжении года.

Внедрять бережливые технологии на производстве будут под контролем специалистов Федерального центра компетенций, которые имеют многолетний практический опыт работы в ведущих российских и зарубежных корпорациях. Происходить это будет на протяжении всего производственного цикла от подготовки сырья до выпуска готовой продукции.

- В отличие от базовой шестимесячной программы, расширенная поддержка нацпроекта позволит осваивать бережливое производство последовательно на двух производственных потоках в течение года. За это время порядка 40 сотрудников научится выявлять потери в производстве, повысят навыки корпоративной культуры и освоят два дополнительных направления: увеличение продаж и совершенствование логистики, - рассказал Андрей Рогозин.

Улучшать работу будут в цехах зерноподготовки и рафинации. Как отметил исполнительный директор компании «Соя АНК» Александр Саенко, в первую очередь на предприятии рассчитывают повысить объем и качество выпускаемой продукции, уменьшить потери и увеличить выручку.

- Данные производственные линии являются основополагающими. Порядка 70% доходов мы получаем от переработки сои и соевого шрота. Второе приоритетное направление – производство рафинированного масла «Жемчужина Амура». Именно они обеспечивают самый мощный экономический эффект нашему предприятию.

Несколько сотрудников компании в течение года пройдут обучение на базе ФЦК в Москве. Они получат навыки, которые в дальнейшем позволят внедрять бережливое производство на других линиях завода.

В министерстве экономического развития и внешних связей региона рассказали, что сегодня участие в нацпроекте уже завершили три крупных региональных предприятия. Первым из них стал маслоэкстракционный завод «Амурский» в Белогорске, где добились ежегодной экономии порядка 5 млн рублей и увеличить потенциальную выручку на 325 млн рублей в год.

- Повышение производительности труда достигается без дополнительных затрат со стороны предприятия, а участие в нацпроекте – бесплатно. В общей сложности до 2024 года бережливое производство сможет внедрить 16 крупных организаций региона, четыре из которых уже заключили соглашение. Помимо «Соя-АНК», ими стали Благовещенский молочный комбинат, АО «Димское» и логистическая компания «Карго линк». Свободные места еще есть, поэтому призываем руководителей активнее подавать заявки на портале производительность.рф, - прокомментировала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенёва.

Министр напомнила, что главными критериями для участия является объем выручки свыше 400 млн рублей в год, а также отнесение к одному из приоритетных видов деятельности. К ним относятся сферы сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта и торговли. По словам Оксаны Кукшеневой, под эти условия в Амурской области подходит около 180 региональных предприятий.

Организации, которые не проходят по критериям, но хотят познакомиться с основами бережливого производства, могут сделать это на «Фабрике процессов». Ее запустили на площадке Центра «Мой бизнес» в Благовещенске. Заявки на участие в ней малые и средние предприятия могут через Фонд развития Амурской области по телефону 8 (4162) 777-778 или по электронной почте frao.amurobl@mail.ru.