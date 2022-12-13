Рабочий в Приамурье погиб из-за отлетевшей в него детали во время переработки сои

Фото: СК Амурской области

В Амурской области следователи расследуют гибель рабочего на производстве. Во время переработки сои в мужчину отлетела деталь, он погиб.

Все произошло вчера, 12 декабря. Портал 2х2.su сообщает, что в помещении производственного цеха организации при переработке сои погиб 34-летний рабочий.

Предварительно установлено, что во время работы экструдера от станка отлетел металлический ключ регулировки температуры, который задел голову амурчанина. Мужчина получил серьезную травму, несовместимую с жизнью.

Следственный отдел по Благовещенску возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Изъята документация по технике безопасности, представляющая интерес для следствия, допрашиваются свидетели. Назначены необходимые судебные экспертизы, определяется круг лиц, ответственных в организации за соблюдение требований охраны труда, - сообщили в следственном управлении Амурской области.