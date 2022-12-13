Причина – гололед: водитель иномарки погиб, вылетев на встречную полосу в Архаринском районе

Фото: ГИБДД Амурская область

Серьезная авария произошла сегодня, 13 декабря, на трассе в Архаринском районе. На встречную полосу выехал автомобиль, погиб водитель. Причиной нарушения правил дорожного движения стал снегопад.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась на 1721 км федеральной автодороги «Амур» в 12:35. Столкнулись автомобили Honda Fit и Scania. ДТП унесло жизнь водителя «легковушки» 1988 года рождения. Он погиб на месте из-за полученных травм. Само же транспортное средство превратилось в груду металла.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Предварительно, причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения из-за снегопада.