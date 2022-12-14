Мэр Благовещенска подарит билеты в аквапарк семье погибшего в СВО амурчанина

Ёлка желаний стоит в правительстве Амурской области. Фото: amurobl.ru

В Благовещенске стартовала акция «Ёлка желаний»: с новогоднего дерева можно снять письма от детей и исполнить их мечты. Два таких послания накануне снял мэр города Олег Имамеев. Теперь он поможет мальчику, чей брат и опекун погиб на Украине.

- Игорю 14 лет. Так сложилось, что воспитывал парня старший брат Александр. В этом году Саша, кадровый российский военнослужащий, погиб, защищая нашу Родину. Беда еще сильнее сплотила семью. Супруга стала опекуном Игоря, а маленькие племянницы – его сёстрами, - рассказал Олег Гатауллович.

Мэр Благовещенска вытащил два письма, одно - от брата погибшего на Украине амурчанина. Фото: мэрия Благовещенска

Игорь написал письмо Деду Морозу, в котором не стал ничего просить для себя. Он решил порадовать своих сестрёнок и загадал семейный поход в аквапарк.

- Ведь теперь он за всех в ответе. Старший мужчина в семье, - подытожил мэр.

Второе письмо, которое вытянул Олег Имамеев, написали брат и сестра Вика и Артём. Они растут в приёмной семьей, отчим тоже сражается за Россию.

- В нехитрых строчках письма простые детские мечты - котёнок и игровой гаджет. Дед Мороз со Снегурочкой, конечно, приедут и поздравят детей. Именно для этого Ёлка желаний. Чтобы желания Игоря, Вики, Артёма и других ребят обязательно сбылись. А мы, взрослые, обязательно поможем воплотить их в жизнь.

Губернатор Амурской области Василий Орлов тоже принял участие. Он снял с ёлки три письма:

- Первое – мальчик попросил боксерские перчатки. Второе от девочки, которая мечтает о коньках и празднике на день рождения – с тортом, шарами и чтобы все это ей подарил огромный плюшевый медведь или заяц. Третье – коллективное письмо от пяти ребят, которые попросили сводить их в музей «Калачная». Обязательно все пожелания исполню.

Глава региона поможет авторам трех писем Деду Морозу. Фото: amurobl.ru

Ёлка желаний, с которой снял письма Василий Орлов, стоит в правительстве Амурской области. Взять оттуда пожелание и почувствовать себя Дедом Морозом может любой желающий. Писем много: 479 желаний от воспитанников 20 социальных учреждений. Из них 135 уже сняли.