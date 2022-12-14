Амурский областной дом народного творчества в Благовещенске реконструируют по нацпроекту

Фото: amurobl.ru

В Благовещенске продолжается реконструкция Амурского областного дома народного творчества. Работы идут в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Сейчас рабочие занимаются инъектированием фундаментов и грунтов, что необходимо для восстановления их несущей способности. На время реконструкции все коллективы Дома народного творчества «переехали» в здание Дворца профсоюзов на ул. Горького, 129.

На реконструкцию и оснащение современным оборудованием Амурского областного Дома народного творчества из федерального бюджета выделено более 400 миллионов рублей. Завершить работы подрядчик должен в декабре 2024 года. Так что творческие коллективы вернутся в обновленное здание в начале 2025-го.

Напомним, здание амурского областного дома народного творчества - объект историко-культурного наследия. Больше 120 лет назад здесь был оптовый магазин Торгового дома «Чурин и Ко». Культурные учреждения размещаются в здании с советских времен. Капитальный ремонт здесь не проводился ни разу.

СПРАВКА «КП»

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в регионе не только ремонтируют Амурский областной дом народного творчества, но и модернизируют Дома культуры. В этом году отремонтировали культурное учреждение в селе Пригородное Белогорского муниципального округа. Работы проходят в посёлке Дипкун Тындинского муниципального округа.

Также благодаря национальному проекту «Культура» в этом году преобразилась детская школа искусств в Прогрессе. Работы завершаются в ДШИ Райчихинска.

Национальный проект «Культура» позволил продолжить строительство Дома культуры в селе Усть-Уркима Тындинского муниципального округа и модернизацию библиотек. В этом году модельными стали учреждения в городах Благовещенск и Белогорск, сёлах Среднебелая, Черемхово и Петропавловка Ивановского муниципального округа, Толстовка и Жариково Тамбовского района. В Свободном обновлённая библиотека готовится к открытию.

На обновление восьми библиотек в выделено 45 миллионов рублей, в том числе из средств областного и федерального бюджетов.