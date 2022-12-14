Дети, устроившие драку в школьной раздевалке в Приамурье, уже состояли на учете

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Прокуратура Зейского района провела проверку после драки школьников в Верхнезейске. Выяснилось, что с детьми не проводилась должная профилактическая работа.

Напомним, в СМИ и соцсетях появилось видео, где шестиклассники дерутся в школьной раздевалке. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения .Делом заинтересовались в полиции и следственном комитете.

В прокуратуре установили, что на момент драки все ее участники стояли на внутришкольном учете. Только вот органы системы профилактики не организовали достаточную работу для предупреждения повторных ситуаций. Учитывая это, прокурор внес представления в администрацию района и директору школы.

Сейчас проверка продолжается. Она организована в отношении родителей драчунов. Специалисты выясняют, достаточно ли исполняются обязанности по воспитанию детей. В прокуратуре ситуацию держат на контроле.

Между тем ранее ситуацию журналистам портала 2х2.su комментировала глава сельсовета Верхнезейска. Она сообщила, что ребенок никаких травм не получил, потому что был в куртке. Затяжного конфликта не было, и уже на следующий день дети снова общались. А еще они переживают, что за дракой последует исключение из юнармии.