В Приамурье столбики термометров опустятся ниже нормы

Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир

В конце недели в регион придут холода. По информации амурского Гидрометцентра, с 17 декабря температура воздуха опустится ниже климатических норм.

Синоптики прогнозируют, что в конце недели будет маловетрено, но очень холодно. С субботы на территорию области придут арктические воздушные массы, а вместе с ними морозы. Среднесуточные температуры опустятся ниже норм на 3-7 градусов.

Такой холод продлится до середины следующей недели, 22 декабря.

На этой неделе тоже похолодает. Так, до 15 декабря ожидается ясная погода с сильным ветром. Из-за этого холод может ощущаться на несколько градусов сильнее. В администрации Благовещенска сообщили, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, ожидаются слабая метель и поземка. На дорогах возможен снежный накат, местами - гололедица. При возникновении чрезвычайных ситуаций амурчанам советуют звонить по номеру 112.