Мост через Зею в Благовещенске частично перекроют ночью из-за ремонта

Фото: минтранс Амурской области

На Зейском мосту в Благовещенске снова будут ремонтировать второй деформационный шов. Работы начнутся сегодня, 14 декабря, с 22 часов. Из-за этого на переправе ограничат движение.

Проблемы на Зейском мосту начались еще в конце октября. Тогда разрушился деформационный шов из-за проезда тяжеловесного транспорта. Его ремонтировали несколько раз. В ночь на 9 ноября восстанавливали конструкцию деформационного шва, тогда движение по мосту было организовано в реверсивном режиме.

- Подрядная организация проведет демонтаж скользящего листа на месте деформационного шва. Он будет снят для приведения его в нормативное состояние, - сообщили в министерстве транспорта Амурской области.

Первый этап восстановления шва планируют завершить к 5 часам утра 15 декабря. На это время установят временную конструкцию, которую заменят на постоянную в течение 10 дней.

Во время работ на Зейском мосту будет дежурить патрульный экипаж Госавтоинспекции. Движение транспорта на участке будет организовано в реверсивном режиме.