Около 20 домов в Благовещенске останутся на день без воды

Фото: архив КП

Несколько домов Благовещенска на день, 15 декабря, останутся без воды. Как сообщают специалисты «Амурских коммунальных систем», отключение связано с монтажом приборов учета.

Работы будут проводить на насосных станциях Благовещенска по адресам: ул. Калинина, 114, ул. Ленина, 113, Игнатьевское шоссе, 14/1, с 8.30 до 20.30. Без водоснабжения временно останутся:

Жилые дома:

- №144, 150 по ул. Калинина,

-№14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/11, 14/13, 14/14 по Игнатьевскому шоссе,

-№18 по ул. Студенческая

-№113 по ул. Ленина

Горожан просят запастись водой.

Ранее портал 2x2.su писал, что в почтовых ящиках благовещенцев снова появились фальшивые извещения о необходимости поверить счётчики. Такое происходит далеко не первый раз, и многие знают, что под видом поверки мошенники навязывают платные услуги, например замену.