В Райчихинске из-за сбоя на котельной 159 домов остались без отопления

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Жители Райчихинска несколько дней остались без тепла в квартирах. В садики и школы детям приходилось ходить в теплой одежде. Прокуратура города провела проверку.

Кроме того, специалисты организовали совещание, на котором присутствовали руководитель угледобывающей компании, директор теплоснабжающей организации и другие.

Выяснилось, что в четырех котельных Райчихинска параметры теплоносителя не соответствовали нормам. Так, в котельной «Новая» отклонение составило 12 градусов, в «Центральной» - шесть, в «Интернате» и «Севере» - семь. Все они обслуживали, в том числе, социальные объекты.

- Снижение параметров теплоносителя повлияло на качество предоставляемых населению услуг и стало причиной снижения температуры воздуха в социальных учреждениях и поводом для обращений граждан, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В котельной «Север» сбой зафиксировали утром 15 декабря – снизилась температура подающего трубопровода, из-за чего похолодало в 159 жилых домах и трех детских садах. Это затронуло почти три тысячи амурчан.

Кроме того, замеры показали, что в Райчихинской городской больнице выявили нарушения в работе системы отопления. В трех палатах температура упала до 15 градусов, в столовой – до 17.

Прокурор вынес представление директору теплоснабжающей компании и главному врачу городской больницы. Нарушения должны устранить в кратчайшие сроки.

- Прокурор города потребовал от присутствующих обеспечить жителей города и социальные объекты качественными услугами отопления. Этот вопрос остается на особом контроле прокуратуры, - сообщили в надзорном органе.