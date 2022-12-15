В Райчихинске капитально отремонтировали детскую школу искусств

В Райчихинске прошел капитальный ремонт детской школы искусств. Рабочие обновили фасад, укрепили подпорную стенку здания, сделали облицовку керамогранитом и обустроили современные наружные входы в цокольное помещение и козырьки над главным и боковыми входами.

На обновление выделили из федерального, областного и городского бюджетов 6,7 млн рублей. Райчихинская детская школа искусств участвует в госпрограммах для улучшения материально-технической базы учреждения. В 2015 году по госпрограмме «Доступная среда» здесь установили пандус с перилами и отремонтировали санитарно-гигиеническую комнату для детей с ОВЗ. В 2020 году отремонтирована кровля здания.

Детская школа искусств Райчихинска - старейшее учреждение культуры в городе. Она открылась в 1953 году. Здание, в котором она сейчас располагается, построено в 1959 году. В школе работают пять отделений: музыкальное, хореографическое, художественное, подготовительное и театральная студия «Игра». В школе обучаются более сотни ребят.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в этом году модернизировали школу искусств не только в Райчихинске, но и в Прогрессе. Дома культуры тоже приводят в порядок.

До конца года отремонтируют культурное учреждение в поселке Дипкун Тындинского муниципального округа, а ДК в селе Пригородное Белогорского округа уже открылось после ремонта. Нацпроект «Культура» позволит завершить строительство Дома культуры в селе Усть-Уркима Тындинского округа, отреставрировать здание Амурского областного дома народного творчества и продолжить модернизацию библиотек.

В этом году модельными стали учреждения в Благовещенске и Белогорске, селах Среднебелая, Черемхово и Петропавловка Ивановского округа. В Толстовке и Жариково Тамбовского района библиотеки уже получили статус «модельных». В Свободном обновленная библиотека готовится к открытию. На обновление восьми библиотек в этом году выделено 45 млн рублей, выделенных из средств областного и федерального бюджетов.

В прошлом году по нацпроекту «Культура» в области обновили восемь библиотек: две в Благовещенске, по одной в Свободном, Константиновке, Березовке, Новобурейском, Екатеринославке и Поярково. Масштабные преобразования благодаря нацпроекту прошли в Амурском областном театре кукол. В ходе капитального ремонта здесь отремонтировали помещения и фасад, благоустроили прилегающую территорию.

В ходе нацпроекта «Культура» в прошлом году прошел ремонт Домов культуры в селах Константиновка, Жариково и Поляна. Кроме этого, в 2021 году три детские школы искусств были оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой, а в Белогорске на базе «Центра культурного развития им. В.М. Приемыхова» в конце года заработал виртуальный концертный зал.

Нацпроект «Культура» в Амурской области реализуется с 2019 года. В 2020 году на него потратили 58,9 млн рублей. В 2021 году объем финансирования был увеличен до 221,6 млн рублей.

В 2020 году нацпроект «Культура» позволил региону приобрети пять автоклубов, помог отремонтировать сельский Дом культуры в селе Толстовка Тамбовского района. Кроме этого были модернизированы две муниципальные библиотеки в Благовещенске и Ивановском районе.